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Ньюкасл интересуется талантливым одноклубником Забарного

Англия

Игрок может сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно

Ньюкасл интересуется талантливым одноклубником Забарного

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Талантливый нападающий "Борнмута" Антуан Семеньо привлек к себе внимание топ-клубов после удачного начала этого сезона. "Ньюкасл" хочет подписать 24-летнего атакующего игрока в ближайшее трансферное окно.

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Как известно, "Ньюкасл" на протяжении длительного времени ищет усиление команды на позиции правого вингера, где может играть Семеньо. Однако, "сороки" вряд ли смогут подписать одноклубника Ильи Забарного, если другие игроки команды не покинут клуб зимой. Ранее появлялась информация о том, что "Ньюкасл" будет готов отпустить нескольких ключевых игроков команды зимой.

Напомним, что действующий контракт 24-летнего Антуана Семеньо с "Борнмутом" действует до конца июня 2029 года. "Ливерпуль" также следит за ситуацией вокруг нападающего.

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В этом сезоне Антуан Семеньо провел 12 матчей за "Борнмут" в АПЛ, отметившись 4 голами и одним ассистом. По версии известного портала Transfermarkt его стоимостью оценивается в 20 миллионов евро.

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Ньюкасл Борнмут Антуан Семеньо
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
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