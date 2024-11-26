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Экс-форвард Ман Сити о возможной замене Родри: Могу представить, что Пеп хочет подписать полузащитника

Англия

Возможен громкий трансфер

Экс-форвард Ман Сити о возможной замене Родри: Могу представить, что Пеп хочет подписать полузащитника

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро считает, что "горожане" могут усилить центр поля в связи с травмой основного полузащитника Родри Эрнандеса.

"У "Сити" было значительное количество травм. Когда это происходит с такими ключевыми игроками, как с Родри - это очень сказывается. Особенно если учесть, что он может выбыть на весь сезон. Я могу представить, что Пеп хочет подписать полузащитника... но я бы ожидал, что это будет кто-то, в ком Пеп уверен, что это игрок высокого класса.

Кевин восстановился, но ему еще нужно полностью войти в ритм. Я бы не стал списывать это на возраст, травмы имеют место быть. Де Брюйне всегда быстро возвращался в форму", - цитирует аргентинца Stake.

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Серхио Агуэро Манчестер Сити Родри
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Источник:
Stake
Опубликовал: Александр Бураков
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