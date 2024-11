Андре Онана получил награду за внеспортивную деятельность в Африке

Прибыв в "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года, Андре Онана провел непростой первый сезон в клубе. В нынешней кампании камерунец не теряет уверенности, несмотря на плохие результаты "красных дьяволов". Во вторник 28-летний вратарь получил свою награду не за футбол.

Так, FIFPro наградила его премией FIFPro 2024 Merit Award за гуманитарную деятельность голкипера. Его фонд оказывает бесплатную медицинскую помощь и хирургические операции в странах Африки к югу от Сахары, помогая почти 500 детям ежегодно.

⭐️ Andre Onana has been awarded the 2024 FIFPRO Merit Award for Player Impact.



His foundation provides free medical care and surgeries across Sub-Saharan Africa, helping nearly 500 children annually.