  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Андре Онана получил награду за внеспортивную деятельность в Африке
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Андре Онана получил награду за внеспортивную деятельность в Африке

Англия

Об этом говорится в сообщении Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов

Андре Онана получил награду за внеспортивную деятельность в Африке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Прибыв в "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года, Андре Онана провел непростой первый сезон в клубе. В нынешней кампании камерунец не теряет уверенности, несмотря на плохие результаты "красных дьяволов". Во вторник 28-летний вратарь получил свою награду не за футбол.

Так, FIFPro наградила его премией FIFPro 2024 Merit Award за гуманитарную деятельность голкипера. Его фонд оказывает бесплатную медицинскую помощь и хирургические операции в странах Африки к югу от Сахары, помогая почти 500 детям ежегодно.

Отметим, что в этом сезоне Андре Онана провел 17 матчей, из которых 6 сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 19 голов.

По теме
yellow-arrow
Брайтон готов отдать своего талантливого нападающего в аренду во время январского трансферного окна
yellow-arrow
"Оставайся сильным". Игроки Тоттенхэма отреагировали на новость о тяжелой травме своего одноклубника
yellow-arrow
Ключевой игрок Ливерпуля вернулся к тренировкам после мышечного повреждения
FIFPro Манчестер Юнайтед Андре Онана
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FIFPro
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости