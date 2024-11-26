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Андре Онана получил награду за внеспортивную деятельность в Африке
Об этом говорится в сообщении Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Прибыв в "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года, Андре Онана провел непростой первый сезон в клубе. В нынешней кампании камерунец не теряет уверенности, несмотря на плохие результаты "красных дьяволов". Во вторник 28-летний вратарь получил свою награду не за футбол.
Так, FIFPro наградила его премией FIFPro 2024 Merit Award за гуманитарную деятельность голкипера. Его фонд оказывает бесплатную медицинскую помощь и хирургические операции в странах Африки к югу от Сахары, помогая почти 500 детям ежегодно.
⭐️ Andre Onana has been awarded the 2024 FIFPRO Merit Award for Player Impact.— FIFPRO (@FIFPRO) November 26, 2024
His foundation provides free medical care and surgeries across Sub-Saharan Africa, helping nearly 500 children annually.#MeritAwards | @AndreyOnana pic.twitter.com/2Ndzdm0Gax
Отметим, что в этом сезоне Андре Онана провел 17 матчей, из которых 6 сыграл на ноль, пропустив в общей сложности 19 голов.
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