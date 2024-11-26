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Игрок, который мог играть за сборную Украины, попал в команду недели в АПЛ
Опубликована символическая сборная 12-го тура чемпионата Англии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в соцсетях опубликовал команду недели по версии Алана Ширера. В символическую сборную 12-го тура чемпионата Англии попал защитник "Вест Хэма" Макс Килман.
Таким образом выглядит выбор легендарного нападающего:
- Вратарь: Гульельмо Викарио
- Защитники: Макс Килман, Марио Лемина, Педро Порро
- Полузащитники: Джеймс Мэддисон, Мартин Эдегор, Деян Кулусевски
- Нападающие: Матеус Кунья, Букайо Сака, Жоау Педру, Мохамед Салах
Alan Shearer's standout stars from Matchweek 12 ✨ pic.twitter.com/ZEywLoN48L— Premier League (@premierleague) November 26, 2024
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Также отметим, что вратарь "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио, который стал лучшим голкипером этого тура, ранее рассказал, что он играл почти 60 минут с травмой.
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