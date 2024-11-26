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Игрок, который мог играть за сборную Украины, попал в команду недели в АПЛ

Англия

Опубликована символическая сборная 12-го тура чемпионата Англии

Игрок, который мог играть за сборную Украины, попал в команду недели в АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Официальный аккаунт Английской Премьер-лиги в соцсетях опубликовал команду недели по версии Алана Ширера. В символическую сборную 12-го тура чемпионата Англии попал защитник "Вест Хэма" Макс Килман.

Таким образом выглядит выбор легендарного нападающего:

  • Вратарь: Гульельмо Викарио
  • Защитники: Макс Килман, Марио Лемина, Педро Порро
  • Полузащитники: Джеймс Мэддисон, Мартин Эдегор, Деян Кулусевски
  • Нападающие: Матеус Кунья, Букайо Сака, Жоау Педру, Мохамед Салах
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Также отметим, что вратарь "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио, который стал лучшим голкипером этого тура, ранее рассказал, что он играл почти 60 минут с травмой.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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