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Ключевой игрок Ливерпуля вернулся к тренировкам после мышечного повреждения
Игрок провел тренировку с командой перед важной игрой
Planet Football
Ключевой игрок "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд вернулся к тренировкам с общей группой игроков.
Официальный аккаунт "Ливерпуля" в соцсетях выложил свежие фотографии с тренировки команды накануне матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала", на которых был замечен Трент Александер-Арнольд. Однако, пока неизвестно, сыграет ли Трент в этой игре, ведь он пропустил прошлый тур "красных" в чемпионате Англии против "Саутгемптона".
TAA ???? pic.twitter.com/JNdOPgX9Ob— Liverpool FC (@LFC) November 26, 2024
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Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится в среду, 27-го ноября. Начало игры в 22:00.
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