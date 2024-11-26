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Ключевой игрок Ливерпуля вернулся к тренировкам после мышечного повреждения

Англия

Игрок провел тренировку с командой перед важной игрой

Ключевой игрок Ливерпуля вернулся к тренировкам после мышечного повреждения

Planet Football

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Ключевой игрок "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд вернулся к тренировкам с общей группой игроков.

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Официальный аккаунт "Ливерпуля" в соцсетях выложил свежие фотографии с тренировки команды накануне матча Лиги чемпионов против мадридского "Реала", на которых был замечен Трент Александер-Арнольд. Однако, пока неизвестно, сыграет ли Трент в этой игре, ведь он пропустил прошлый тур "красных" в чемпионате Англии против "Саутгемптона".

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Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Реал" состоится в среду, 27-го ноября. Начало игры в 22:00.

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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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