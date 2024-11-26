"Оставайся сильным". Игроки Тоттенхэма отреагировали на новость о тяжелой травме своего одноклубника

Как известно, голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио был успешно прооперирован после перелома правой лодыжки. Точные сроки восстановления вратаря не называют, но он, очевидно, будет отсутствовать несколько месяцев.

Игроки лондонского "Тоттенхэма" поддержали своего одноклубника и пожелали ему скорейшего восстановления после тяжелой травмы. Также профиль национальной сборной Италии в соцсетях прислал месседж своему вратарю оставаться сильным, несмотря на тяжелое повреждение.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Гульельмо Викарио провел 15 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых он пропустил 15 голов и сыграл «на ноль» в 4 играх.