  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Оставайся сильным". Игроки Тоттенхэма отреагировали на новость о тяжелой травме своего одноклубника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Оставайся сильным". Игроки Тоттенхэма отреагировали на новость о тяжелой травме своего одноклубника

Англия

Необходимая поддержка от партнеров по команде

"Оставайся сильным". Игроки Тоттенхэма отреагировали на новость о тяжелой травме своего одноклубника

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как известно, голкипер "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио был успешно прооперирован после перелома правой лодыжки. Точные сроки восстановления вратаря не называют, но он, очевидно, будет отсутствовать несколько месяцев.

Читайте такжеНе просил замену. Голкипер английского топ-клуба 60 минут играл с травмой

Игроки лондонского "Тоттенхэма" поддержали своего одноклубника и пожелали ему скорейшего восстановления после тяжелой травмы. Также профиль национальной сборной Италии в соцсетях прислал месседж своему вратарю оставаться сильным, несмотря на тяжелое повреждение.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что в этом сезоне Гульельмо Викарио провел 15 матчей за "Тоттенхэм" во всех турнирах, в которых он пропустил 15 голов и сыграл «на ноль» в 4 играх.

По теме
yellow-arrow
Брайтон готов отдать своего талантливого нападающего в аренду во время январского трансферного окна
yellow-arrow
Ключевой игрок Ливерпуля вернулся к тренировкам после мышечного повреждения
yellow-arrow
Андре Онана получил награду за внеспортивную деятельность в Африке
Тоттенхэм (Лондон) Гульельмо Викарио
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Tottenham Hotspur
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости