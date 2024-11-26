"Брайтон" готов отдать своего талантливого нападающего в аренду во время январского трансферного окна.

Перспективный 20-летний нападающий "Брайтона" Эван Фергюсон стремится покинуть клуб в январе на правах аренды, так как он недоволен количеством своего игрового времени под руководством Фабиана Хюрцелера.

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"Брайтон" не планирует продавать одного из самых перспективных игроков АПЛ, которого они оценивают в 60 миллионов фунтов стерлингов, но они могут отдать 20-летнего нападающего в аренду во время зимнего трансферного окна. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 2029 года. Известно, что "Лестер", "Фулхэм", "Вест Хэм" и "Ньюкасл" заинтересованы в его возможной аренде. На данный момент Эван Фергюсон проигрывает конкуренцию в "Брайтоне" сразу трем игрокам команды.

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В этом сезоне Эван Фергюсон принял участие в 9 матчах за "Брайтон" во всех турнирах, забив лишь один гол. По версии портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 45 миллионов евро.