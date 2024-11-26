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Новичок Манчестер Юнайтед может покинуть клуб в свой первый сезон
Известен претендент на игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Манчестер Юнайтед" может покинуть клуб в свой первый сезон.
По информации Corriere Dello Sport, Джошуа Зиркзе близок к уходу из английского клуба. Болельщики считают его худшим трансфером в истории, руководство считает, что инвестиции не оправдали себя.
Нападающий может вернуться в Италию. Игроком заинтересовался "Ювентус". По информации источника, директор туринского клуба Кристиано Джунтоли ведёт переговоры с агентом футболиста Киа Джурабчян.
Была информация, что "Ювентус" хотел усилиться новым нападающим зимой, но директор сказал, что клуб продолжит рассчитывать на Душана Влаховича и Аркадиуша Милика.
В перспективе Зиркзе может заменить Влаховича, контракт которого с "Ювентусом" заканчивается в 2026 году. Если нападающий не продлит контракт – итальянцы могут его продать.
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Зиркзе перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Болоньи" за 42,5 млн евро. В этом сезоне в 18-ти игразх за английский клуб нападающий сборной Нидерландов забил гол и отдал 2 голевых передачи.
TransferMarkt оценивает игрока в 50 млн евро.
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