Лестер определился с именем нового главного тренера команды

Английский "Лестер Сити" определился с именем нового главного тренера команды после проведенных переговоров с одним из основных претендентов на этот пост.

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Источники Football Insider сообщают, что Рууд ван Нистелрой является фаворитом на пост главного тренера "Лестера" после того, как сегодня, 26 ноября, он провел переговоры с руководством клуба. Клубу АПЛ известно об интересе к 48-летнему нидерландскому специалисту со стороны "Гамбурга", выступающего во второй Бундеслиге, поэтому они постараются действовать быстро, чтобы определиться с заменой для Стива Купера, который был уволен на прошлой неделе.

Ранее также сообщалось, что Грэм Поттер и Дэвид Мойес являются среди основных претендентов на должность тренера.

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На данный момент "Лестер" находится на 16-м месте в АПЛ, набрав 10 очков в первых 12-ти турах чемпионата Англии под руководством Стива Купера.