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Лестер определился с именем нового главного тренера команды
Руководство клуба выбрало фаворита на должность менеджера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Лестер Сити" определился с именем нового главного тренера команды после проведенных переговоров с одним из основных претендентов на этот пост.
Источники Football Insider сообщают, что Рууд ван Нистелрой является фаворитом на пост главного тренера "Лестера" после того, как сегодня, 26 ноября, он провел переговоры с руководством клуба. Клубу АПЛ известно об интересе к 48-летнему нидерландскому специалисту со стороны "Гамбурга", выступающего во второй Бундеслиге, поэтому они постараются действовать быстро, чтобы определиться с заменой для Стива Купера, который был уволен на прошлой неделе.
Ранее также сообщалось, что Грэм Поттер и Дэвид Мойес являются среди основных претендентов на должность тренера.
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На данный момент "Лестер" находится на 16-м месте в АПЛ, набрав 10 очков в первых 12-ти турах чемпионата Англии под руководством Стива Купера.
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