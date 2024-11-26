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Арсенал и Манчестер Сити рассматривают возможность подписания одного из лучших бомбардиров АПЛ в этом сезоне

Англия

Оба клуба заинтересованы в трансфере бразильского форварда

Арсенал и Манчестер Сити рассматривают возможность подписания одного из лучших бомбардиров АПЛ в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Арсенал" и "Манчестер Сити" рассматривают возможность подписания одного из самых результативных игроков АПЛ в этом сезоне.

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Как сообщил журналист и инсайдер Экрем Конур, лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити" рассматривают вариант с подписанием 25-летнего нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи. Действующий контракт бразильского форварда с "волками" рассчитан до 2027 года.

Напомним, что Матеус Кунья стал полноценным игроком "Вулверхэмптона" летом 2023 года, присоединившись к клубу из "Атлетико Мадрид" за 50 миллионов евро. Сейчас его стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 45 миллионов.

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В этом сезоне Матеус Кунья забил 7 голов и отдал три результативные передачи в 12 матчах АПЛ за "Вулверхэмптон". К слову, недавно он попал в символическую сборную 12-го тура чемпионата Англии.

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Источник:
Ekrem Konur
Опубликовал: Андрей Журба
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