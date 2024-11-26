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Манчестер Сити хочет выкупить своего бывшего форварда у Ипсвича

Англия

Делап может снова сыграть за Сити

Манчестер Сити хочет выкупить своего бывшего форварда у Ипсвича

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард Лиам Делап может вскоре вернуться в "Манчестер Сити". Об этом сообщает издание Football Insider.

По информации источника, в контракте Делапа с "Ипсвичем" была прописана опция выкупа для "Манчестер Сити". Хотя точная сумма этой опции не разглашается, очевидно, что "горожане" готовы воспользоваться ею.

Воспитанник "Дерби Каунти", который перешел к "горожанам" в 2019 году, а этим летом был продан в "Ипсвич Таун", сыграл в сезоне 2024/25 13 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 ассист.

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Манчестер Сити Ипсвич Таун Лиам Делап
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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