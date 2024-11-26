Слот высказался о будущем Салаха в Ливерпуле

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию вокруг будущего звездного вингера команды Мохамеда Салаха.

"Я уже много раз говорил, что не комментирую контракты. Единственное, что я могу сказать... если я посмотрю на свои составы, то Салах больше в них, чем вне их! Я не думаю, что это отвлекает его, игроков и, безусловно, меня", - сказал Слот.