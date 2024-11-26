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Слот высказался о будущем Салаха в Ливерпуле
Будущее Мохамеда пока неизвестно
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию вокруг будущего звездного вингера команды Мохамеда Салаха.
"Я уже много раз говорил, что не комментирую контракты. Единственное, что я могу сказать... если я посмотрю на свои составы, то Салах больше в них, чем вне их! Я не думаю, что это отвлекает его, игроков и, безусловно, меня", - сказал Слот.
Напомним, что у Мохамеда контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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