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Слот высказался о будущем Салаха в Ливерпуле

Англия

Будущее Мохамеда пока неизвестно

Слот высказался о будущем Салаха в Ливерпуле

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию вокруг будущего звездного вингера команды Мохамеда Салаха.

"Я уже много раз говорил, что не комментирую контракты. Единственное, что я могу сказать... если я посмотрю на свои составы, то Салах больше в них, чем вне их! Я не думаю, что это отвлекает его, игроков и, безусловно, меня", - сказал Слот.

Напомним, что у Мохамеда контракт с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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