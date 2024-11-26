"Это был легкий выбор". Бывший нападающий Арсенала рассказал, почему он решил выбрать этот клуб

Во время вечернего эфира на Sky Sports бывший легендарный нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт рассказал о том, почему он решил присоединиться к "канонирам".

"Почему я выбрал "Арсенал", а не какой-то другой клуб? Что ж, "Челси" и "Ливерпуль" в то время были доступными вариантами, а также "Манчестер Юнайтед", который присоединился к этой гонке поздно. Я знал об интересе со стороны этих клубов, но моя мама уже все решила сразу после того, как мы встретились с Арсеном Венгером и Дэвидом Дэйном".

"Тьерри Анри был моим кумиром, который вдохновлял меня... Как только у меня появилась возможность объединиться с игроком такого уровня, играть вместе с ним за одну команду, я сразу решил, что хочу присоединиться к "Арсеналу". Я мечтал о том, что смогу играть с футболистами высокого уровня. Спросите у детей, не хотели бы они сыграть со своим кумиром? Поэтому это был довольно легкий выбор для меня", — добавил Уолкотт.