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"Это был легкий выбор". Бывший нападающий Арсенала рассказал, почему он решил выбрать этот клуб
Игрок имел предложения от нескольких топ-клубов АПЛ
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Во время вечернего эфира на Sky Sports бывший легендарный нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт рассказал о том, почему он решил присоединиться к "канонирам".
"Почему я выбрал "Арсенал", а не какой-то другой клуб? Что ж, "Челси" и "Ливерпуль" в то время были доступными вариантами, а также "Манчестер Юнайтед", который присоединился к этой гонке поздно. Я знал об интересе со стороны этих клубов, но моя мама уже все решила сразу после того, как мы встретились с Арсеном Венгером и Дэвидом Дэйном".
"Тьерри Анри был моим кумиром, который вдохновлял меня... Как только у меня появилась возможность объединиться с игроком такого уровня, играть вместе с ним за одну команду, я сразу решил, что хочу присоединиться к "Арсеналу". Я мечтал о том, что смогу играть с футболистами высокого уровня. Спросите у детей, не хотели бы они сыграть со своим кумиром? Поэтому это был довольно легкий выбор для меня", — добавил Уолкотт.
Theo Walcott reveals why he decided to join Arsenal ???? pic.twitter.com/hRYDiwnkv5— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) November 25, 2024
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Напомним, что Тео Уолкотт выступал за лондонский "Арсенал" в период с 2006 года по 2018 год. За время своей карьеры в составе "канониров" Уолкотт провел 397 матчей за клуб во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 73 ассиста.
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