  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Это был легкий выбор". Бывший нападающий Арсенала рассказал, почему он решил выбрать этот клуб
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Это был легкий выбор". Бывший нападающий Арсенала рассказал, почему он решил выбрать этот клуб

Англия

Игрок имел предложения от нескольких топ-клубов АПЛ

"Это был легкий выбор". Бывший нападающий Арсенала рассказал, почему он решил выбрать этот клуб

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во время вечернего эфира на Sky Sports бывший легендарный нападающий "Арсенала" Тео Уолкотт рассказал о том, почему он решил присоединиться к "канонирам".

"Почему я выбрал "Арсенал", а не какой-то другой клуб? Что ж, "Челси" и "Ливерпуль" в то время были доступными вариантами, а также "Манчестер Юнайтед", который присоединился к этой гонке поздно. Я знал об интересе со стороны этих клубов, но моя мама уже все решила сразу после того, как мы встретились с Арсеном Венгером и Дэвидом Дэйном".

"Тьерри Анри был моим кумиром, который вдохновлял меня... Как только у меня появилась возможность объединиться с игроком такого уровня, играть вместе с ним за одну команду, я сразу решил, что хочу присоединиться к "Арсеналу". Я мечтал о том, что смогу играть с футболистами высокого уровня. Спросите у детей, не хотели бы они сыграть со своим кумиром? Поэтому это был довольно легкий выбор для меня", — добавил Уолкотт.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что Тео Уолкотт выступал за лондонский "Арсенал" в период с 2006 года по 2018 год. За время своей карьеры в составе "канониров" Уолкотт провел 397 матчей за клуб во всех турнирах, забив 108 голов и отдав 73 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Несколько топ-клубов АПЛ следят за форвардом Брентфорда
yellow-arrow
Легенда Ливерпуля о Салахе: Этого не купишь за деньги
yellow-arrow
Капитан Арсенала назвал лучшего игрока в истории клуба и вспомнил незабываемый момент в своей карьере
Арсен Венгер Арсенал (Лондон) Тео Уолкотт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости