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Аморим - о прогрессе вингера МЮ: Он значительно улучшил свою игру после того, как я пришел в клуб

Англия

Тренер Манчестер Юнайтед высказался об ивуарийском вингере

Аморим - о прогрессе вингера МЮ: Он значительно улучшил свою игру после того, как я пришел в клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим не скрывает восхищения прогрессом молодого ивуарийского вингера Амада Диалло.

"Он значительно улучшил свою игру после того, как я пришел в клуб. За три дня он улучшил игру в защите. Мне понравилось, что Амад постоянно следил за своим оппонентом в матче АПЛ и играл рядом с ним.

Сложилось впечатление, что он полностью контролирует защитника соперников. Мне понравилось, что он был на 100% сосредоточен на своих задачах", - сказал Аморим.

Диалло в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

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Манчестер Юнайтед Рубен Аморим Амад Диалло
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Источник:
Goal
Опубликовал: Екатерина Власова
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