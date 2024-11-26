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Аморим - о прогрессе вингера МЮ: Он значительно улучшил свою игру после того, как я пришел в клуб
Тренер Манчестер Юнайтед высказался об ивуарийском вингере
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим не скрывает восхищения прогрессом молодого ивуарийского вингера Амада Диалло.
"Он значительно улучшил свою игру после того, как я пришел в клуб. За три дня он улучшил игру в защите. Мне понравилось, что Амад постоянно следил за своим оппонентом в матче АПЛ и играл рядом с ним.
Сложилось впечатление, что он полностью контролирует защитника соперников. Мне понравилось, что он был на 100% сосредоточен на своих задачах", - сказал Аморим.
Диалло в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
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