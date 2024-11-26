Капитан Арсенала назвал лучшего игрока в истории клуба и вспомнил незабываемый момент в своей карьере

Капитан лондонского "Арсенала" Мартин Эдегор принял участие в популярном челлендже, ответив на 20 различных вопросов, касающихся его жизни. Несколько вопросов были и о футболе.

- Кто твой лучший друг среди футболистов?

- Я бы сказал, что Кай Хаверц.

- Кого ты считаешь своим лучшим наставником?

- Конечно, это мой отец, который был моим тренером в детские годы. Мы проводили с ним очень много времени, он работал со мной, пока я не дебютировал в подростковом возрасте на профессиональном уровне.

- Какой момент является незабываемым в твоей футбольной карьере?

- Думаю, что это был трансфер в "Арсенал". Это был важнейший шаг для меня, который многое изменил в моей жизни.

- С каким игроком ты хотел бы сыграть в одной команде?

- Лионель Месси.

- Кто является наиболее известным контактом в твоем телефоне?

- Пожалуй, что Зинедин Зидан.

- Против кого из футболистов тебе было трудно играть?

- Кажется, что против Вирджила ван Дейка было довольно трудно играть.

- Какой момент в карьере ты снова хотел бы пережить?

- Скорее всего, что это был бы дебютный матч за мою родную команду в Норвегии.

- В какой момент своей жизни ты почувствовал необычайную гордость?

- Когда я стал капитаном "Арсенала".

- Кого бы из футболистов ты пригласил на ужин?

- Я бы пригласил Месси и Роналду, а также Кая. Думаю, что это было бы здорово!

- Кто, по твоему мнению, является лучшим игроком в истории "Арсенала"?

- Тьерри Анри.

????️ Introducing 20 Questions with Arsenal captain Martin Ødegaard ????



❤️ Best friend in football

????️ Dinner party guests

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✚ More! pic.twitter.com/SL8KVfdzOR — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 25, 2024

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Напомним, что Мартин Эдегор присоединился к "Арсеналу" в январе 2021 года на правах полугодовой аренды из "Реала", а полноценный контракт с клубом он подписал летом того же года. 25-летний полузащитник провел 159 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись 35 голами и 27 ассистами. Он является капитаном "канониров" с 2022 года.