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Легенда Ливерпуля о Салахе: Этого не купишь за деньги
Легендарный игрок сказал своё мнение о египтянине
Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда "Ливерпуля" рассказал об нападающем клуба Мохамеде Салахе.
Иан Раш сказал своё мнение на следующий день после
"Мы с Мо (Салахом) часто общаемся. Люди говорят о том, останется он или уйдёт, но мне просто нравится наблюдать за ним на поле. За ним приятно наблюдать. Кажется, что он ничего не делает в течение 20 минут, а потом он забивает один или два гола.
Этого не купишь. Это нечто особенное, и он особенный игрок. Все хотят, чтобы он остался", - сказал Раш в интервью Mail Sport.
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В этом сезоне Салах в 18-ти играх за "Ливерпуль" забил 12 голов и отдал 10 голевых передач.
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