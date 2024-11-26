Легенда Ливерпуля о Салахе: Этого не купишь за деньги

Легенда "Ливерпуля" рассказал об нападающем клуба Мохамеде Салахе.

Иан Раш сказал своё мнение на следующий день после флэш-интервью Салаха журналистам. По его словам, Салах – особенный игрок и все хотят, чтобы он остался.

"Мы с Мо (Салахом) часто общаемся. Люди говорят о том, останется он или уйдёт, но мне просто нравится наблюдать за ним на поле. За ним приятно наблюдать. Кажется, что он ничего не делает в течение 20 минут, а потом он забивает один или два гола.

Этого не купишь. Это нечто особенное, и он особенный игрок. Все хотят, чтобы он остался", - сказал Раш в интервью Mail Sport.