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Несколько топ-клубов АПЛ следят за форвардом Брентфорда
Бриан Мбемо может сменить команду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сразу несколько топ-клубов АПЛ готовы соревноваться за подписание 25-летнего правого вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.
По информации издания CaughtOffside, главными претендентами на подписание Мбемо являются "Арсенал" и "Ньюкасл". А также "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Астон Вилла" - следят за прогрессом игрока.
"Брентфорд" хотел бы получить за своего футболиста около 40 миллионов фунтов стерлингов.
Бриан в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.
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