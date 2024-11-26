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Несколько топ-клубов АПЛ следят за форвардом Брентфорда

Англия

Бриан Мбемо может сменить команду

Несколько топ-клубов АПЛ следят за форвардом Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сразу несколько топ-клубов АПЛ готовы соревноваться за подписание 25-летнего правого вингера "Брентфорда" Бриана Мбемо.

По информации издания CaughtOffside, главными претендентами на подписание Мбемо являются "Арсенал" и "Ньюкасл". А также "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Астон Вилла" - следят за прогрессом игрока.

"Брентфорд" хотел бы получить за своего футболиста около 40 миллионов фунтов стерлингов.

Бриан в текущем сезоне сыграл 14 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 1 результативную передачу.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Екатерина Власова
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