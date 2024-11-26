Манчестер Юнайтед заинтересовался звездным игроком Наполи

"Манчестер Юнайтед" может подписать левого вингера "Наполи" Хвичу Кварацхелию. Об этом пишет издание SportMediaSet.

"Красные дьяволы" готовы предложить игроку пятилетний контракт с высокой зарплатой - 8 миллионов евро в год плюс дополнительные бонусы. Это существенно превышает предложение "Наполи", которое готово платить Кварацхелии лишь 6 миллионов евро за сезон.

Добавим, что контракт Хвичи с "Наполи" рассчитан до 30 июня 2027 года.