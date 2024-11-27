Арсенал следит за нападающим Аталанты

После перехода из "Дженоа" в "Аталанту", Матео Ретеги сразу же начал демонстрировать результативность, которую ожидали от него увидеть бергамаски. 25-летний форвард своей игрой привлек внимание других европейских клубов.

Как сообщает Calcio Mercato, за итальянским нападающим внимательно следит лондонский "Арсенал". Гасперини не очень настроен отпускать игрока, который приносит результат и удачно заменил травмированного Скамакку. Контракт Матео Ретеги с "Аталантой" действует до 2028 года и руководство клуба потребует за своего нападающего не менее 45 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне итальянец сыграл 19 матчей, где отметился 14 голами и 3 ассистами.