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Арсенал следит за нападающим Аталанты

Англия

Гасперини не очень хочет расставаться с этим игроком

Арсенал следит за нападающим Аталанты

Getty Images/Global Images Ukraine

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После перехода из "Дженоа" в "Аталанту", Матео Ретеги сразу же начал демонстрировать результативность, которую ожидали от него увидеть бергамаски. 25-летний форвард своей игрой привлек внимание других европейских клубов.

Как сообщает Calcio Mercato, за итальянским нападающим внимательно следит лондонский "Арсенал". Гасперини не очень настроен отпускать игрока, который приносит результат и удачно заменил травмированного Скамакку. Контракт Матео Ретеги с "Аталантой" действует до 2028 года и руководство клуба потребует за своего нападающего не менее 45 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне итальянец сыграл 19 матчей, где отметился 14 голами и 3 ассистами.

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Арсенал (Лондон) Аталанта (Бергамо) Матео Ретеги
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Источник:
Calcio Mercato
Опубликовал: Александр Гресь
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