Арсенал планирует соперничать с другими топ-клубами АПЛ за трансфер талантливого хавбека

Лондонский "Арсенал" обсуждает возможность трансфера талантливого 20-летнего полузащитника "Кристал Пэлас" Адама Уортона, за которым также следят "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

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Сообщается, что "канониры" готовы попытаться подписать английского опорного полузащитника уже в январе, поскольку в клубе на данный момент ищут потенциальную замену для Жоржиньо и Томаса Парти, контракты которых истекают в конце сезона. Сам игрок стремится покинуть "Селхерст Парк". Известно, что "орлы" будут требовать за него около 65 миллионов фунтов стерлингов. Зимой этого года "Кристал Пэлас" подписал Уортона из "Блэкберна" за 18 миллионов фунтов стерлингов.

Также напомним, что "Арсенал" заинтересован в подписании Мартин Субименди из "Реал Сосьедада".

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В этом сезоне Адам Уортон провел 10 матчей за клуб во всех турнирах, отметившись одним ассистом.