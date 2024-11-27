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Английские топ-клубы интересуются талантливым партнером Забарного по команде

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Защитник обратил на себя внимание после удачного периода в Борнмуте

Английские топ-клубы интересуются талантливым партнером Забарного по команде

Getty Images / Global Images Ukraine

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Английские топ-клубы интересуются одним из ключевых защитников "Борнмута".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, крайний защитник "Борнмута" Милош Керкез обратил на себя внимание нескольких топ-клубов английской Премьер-лиги.

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Известно, что 21-летний венгерский защитник присутствует в списке целей "Манчестер Юнайтед", поскольку "красные дьяволы" стремятся подписать игрока на позицию левого защитника. А также отмечается, что за Керкезом продолжает активно следить "Ливерпуль".

Напомним, что действующий контракт Милоша Керкеза с "Борнмутом" действует до июня 2028 года.

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В этом сезоне 21-летний Керкез принял участие в 12 матчах своей команды в АПЛ, отметившись двумя результативными передачами. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 20 миллионов евро.

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед Борнмут
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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Андрей Журба
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