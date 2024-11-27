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Тренер Тоттенхэма рассказал, планирует ли клуб подписывать нового голкипера
Наши планы не меняются (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заверил, что клуб не планирует подписывать нового вратаря в зимнее трансферное окно:
"Мы не будем подписывать нового голкипера в январе. Мы доверяем Фрейзеру Форстеру. Викарио выбыл на несколько месяцев, но наши планы не меняются".
Добавим, что недавно Викарио перенес операцию на правой лодыжке. Сроки возвращения игрока не разглашаются.
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