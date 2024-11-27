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Тренер Тоттенхэма рассказал, планирует ли клуб подписывать нового голкипера

Англия

Наши планы не меняются (с)

Тренер Тоттенхэма рассказал, планирует ли клуб подписывать нового голкипера

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заверил, что клуб не планирует подписывать нового вратаря в зимнее трансферное окно:

"Мы не будем подписывать нового голкипера в январе. Мы доверяем Фрейзеру Форстеру. Викарио выбыл на несколько месяцев, но наши планы не меняются".

Добавим, что недавно Викарио перенес операцию на правой лодыжке. Сроки возвращения игрока не разглашаются.

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Фрейзер Форстер Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Гульельмо Викарио
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