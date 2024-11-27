Тренер Тоттенхэма рассказал, планирует ли клуб подписывать нового голкипера

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заверил, что клуб не планирует подписывать нового вратаря в зимнее трансферное окно:

"Мы не будем подписывать нового голкипера в январе. Мы доверяем Фрейзеру Форстеру. Викарио выбыл на несколько месяцев, но наши планы не меняются".

Добавим, что недавно Викарио перенес операцию на правой лодыжке. Сроки возвращения игрока не разглашаются.