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Эвертон Миколенко снова может потерять очки в Премьер-Лиге. Что случилось?

Англия

Это просто проблема с бухгалтерией и аудитом (с)

Эвертон Миколенко снова может потерять очки в Премьер-Лиге. Что случилось?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Эвертон" в очередной раз оказался в центре скандала, связанного с нарушениями правил финансового фэйр-плей. Как пишет Football Insider, клуб может потерять еще три очка в текущем сезоне Премьер-лиги.

Новое дело, по словам бывшего генерального директора "Эвертона" Кита Вайнса, затянулось в связи с более масштабным расследованием по нарушениям правил "Манчестер Сити".

"Я надеялся, что это уже будет решено. Это показывает, насколько сильно Премьер-лига связана с делом "Ман Сити". Возможно, дело в ресурсах.

"Эвертон" остается уверенным, что в этом нет ничего серьезного, просто проблема с бухгалтерией и аудитом. Давайте подождем и увидим. Все узнаем в феврале, Премьер-лига имеет много юридических вопросов", - сказал Вайнс.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Екатерина Власова
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