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Беллингем рассказал о своем эмоциональном состоянии после финала Евро-2024
Весь мир рухнул на меня (с)
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matt McNulty - UEFA/UEFA
Джуд Беллингем, один из лидеров сборной Англии на Евро-2024, рассказал о своем эмоциональном состоянии после финального матча турнира.
"Я чувствовал, что внес свой вклад в важные моменты турнира, но после финала казалось, что весь мир рухнул на меня".
Беллингем также упомянул о некоторых личных проблемах, которые возникли у него во время Евро: "Во время соревнования произошло несколько вещей, например, я не общался со СМИ. У меня были личные дела".
Напомним, что сборная Англии в финале Евро-2024 проиграла национальной команде Испании со счетом 2:1.
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