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Беллингем рассказал о своем эмоциональном состоянии после финала Евро-2024

Англия

Весь мир рухнул на меня (с)

Беллингем рассказал о своем эмоциональном состоянии после финала Евро-2024

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Matt McNulty - UEFA/UEFA

Новина українською

Джуд Беллингем, один из лидеров сборной Англии на Евро-2024, рассказал о своем эмоциональном состоянии после финального матча турнира.

"Я чувствовал, что внес свой вклад в важные моменты турнира, но после финала казалось, что весь мир рухнул на меня".

Беллингем также упомянул о некоторых личных проблемах, которые возникли у него во время Евро: "Во время соревнования произошло несколько вещей, например, я не общался со СМИ. У меня были личные дела".

Напомним, что сборная Англии в финале Евро-2024 проиграла национальной команде Испании со счетом 2:1.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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