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Игроки английского гранда с осторожностью относятся к продлению контрактов

Англия

Интересно, сколько согласится

Игроки английского гранда с осторожностью относятся к продлению контрактов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игроки английского гранда с осторожностью относятся к продлению контрактов.

"Манчестер Сити" продлил контракт с главным тренером Пепом Гвардиолой ещё на два года. По словам ESPN, проблемой станет решение вопроса о будущем 16 игроков основного состава. Контракты футболистов закончатся до окончания нового контракта Гвардиолы в 2027 году.

В этом же году заканчиваются контракты Холанда, Грилиша, Фодена, Родри, Диаса, Аканжи, Ковачича и Аке. В конце этого сезона контракты закончатся у Гюндогана (34 года) и Де Брюйне (33 года).

Помимо плохой формы клуба, над "Манчестер Сити" ещё "висит" 115 обвинений. Источник пишет, что вопросы с контрактами отходят на второй план. Приоритетные – проблемы команды на поле. Но важен и судебный процесс.

"Неопределенность в отношении результатов слушаний в Премьер-лиге и того, что поражение может означать для "Сити" - клуб может быть оштрафован, лишен огромных очков или даже исключен из самой лиги, хотя это крайне маловероятный сценарий - означает, что игроки и их представители не захотят подписывать новый контракт, пока не станет известно будущее клуба", - сообщил источник.

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После февраля 2023 года, когда "горожанам" предъявили обвинения, лишь резервные вратари Стефан Ортега и Скотт Карсон подписали контракты. Ни один игрок основного состава не подписал новый контракт с "Сити".

Сейчас "Манчестер Сити" в английской Премьер-Лиге занимает второе место с 23 очками

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Владислав Прийменко
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