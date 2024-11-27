Скандальному арбитру АПЛ предъявлено ещё одно обвинение.

Футбольная ассоциация Англии расследует утверждение, что арбитр Дэвид Кута обсуждал с болельщиком ставку на жёлтую карточку в одном из матчей Чемпионшипа.

Источник обнаружил переписку Кута с болельщиком "Лидса", с которым он познакомился в Интернете. Арбитр рассказал о работе на матче.

По словам болельщика, он в шутку сказал Куту показать желтую карточку левому защитнику "Лидса" Эзджану Алиоски, чтобы заранее сделать ставку на него в букмекерской конторе. Кут ответил: "Хаха, посмотрим".

В октябре 2019 года во время матча "Лидс – Вест Бромвич" арбитр показал жёлтую карточку игроку "Лидса" Эзджану Алиоски на 18-й минуте

На следующий день Кут снова написал своему другу: "Какой вчера был день. Надеюсь, ты поддержал то, что обсуждалось". Его собеседник сказал, что он не ставил на это деньги, но считает, что другой его друг "всё же поставил". Кут отвечает: "Ха-ха, тогда ему придётся поделиться с тобой".

Арбитр опровергает эту информацию.

"Я решительно опровергаю эти ложные и клеветнические заявления, какие бы проблемы ни возникали у меня в личной жизни, они никогда не влияли на мои решения на поле. Я всегда высоко ценил честность игры, беспристрастно и в меру своих возможностей судил матчи", - заявил Кут.

Дэвида Кута отстранили от судейства после появления видео в сети, где он в нетрезвом состоянии оскорблял "Ливерпуль" и тренера Юргена Клоппа.

Позже появилось видео, как Кут употреблял запрещённые вещества.