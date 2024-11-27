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Брентфорд добился отмены красной карточки для своего капитана

Англия

Нергор сможет принять участие в следующем матче команды

Брентфорд добился отмены красной карточки для своего капитана

Getty Images/Global Images Ukraine

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Футбольная ассоциация Англии отменила красную карточку капитана "Брентфорда" Кристиана Нергора, которую игрок получил в матче против "Эвертона".

Футболист был удален с поля после контакта с голкипером соперников Джорданом Пикфордом в штрафной площадке. Видеоассистент арбитра рекомендовал главному арбитру пересмотреть инцидент, и в результате Кристиан был дисквалифицирован.

Но после подачи апелляции, дисциплинарный комитет ФА признал, что удаление было ошибочным. Это означает, что Нергор сможет принять участие в следующем матче "Брентфорда" - против "Лестера".

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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