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Халл Сити расстался со своим главным тренером

Англия

Причины такого решения не разглашаются

Халл Сити расстался со своим главным тренером

Fussball News

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"Халл Сити" объявил о расторжении контракта с главным тренером Тимом Вальтером.

Вместе с 49-летним специалистом клуб также покидают его ассистенты Юлиан Хюбнер и Филип Тапалович. Причины такого решения не разглашаются.

Временно обязанности главного тренера возьмет на себя Энди Доусон.

"Мы хотели бы поблагодарить Тима, Юлиана и Филипа за их работу в "Халл Сити" и пожелать им успехов в будущем", - говорится в официальном заявлении клуба.

Добавим, что Вальтер возглавил клуб 1 июля 2024 года. Контракт специалиста с "Халл Сити" был рассчитан до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Нull Сity
Опубликовал: Екатерина Власова
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