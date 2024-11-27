Халл Сити расстался со своим главным тренером

"Халл Сити" объявил о расторжении контракта с главным тренером Тимом Вальтером.

Вместе с 49-летним специалистом клуб также покидают его ассистенты Юлиан Хюбнер и Филип Тапалович. Причины такого решения не разглашаются.

Временно обязанности главного тренера возьмет на себя Энди Доусон.

"Мы хотели бы поблагодарить Тима, Юлиана и Филипа за их работу в "Халл Сити" и пожелать им успехов в будущем", - говорится в официальном заявлении клуба.

Добавим, что Вальтер возглавил клуб 1 июля 2024 года. Контракт специалиста с "Халл Сити" был рассчитан до 30 июня 2027 года.