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Полузащитник Арсенала забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги. Видео

Англия

Порадовал болельщиков и вошёл в историю

Полузащитник Арсенала забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Арсенала" забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги.

17-летний Итан Нванери вошёл в историю АПЛ, как один из молодых футболистов, которые забивали.

Английский полузащитник забил гол в ворота "Ноттингем Фореста" на 86-й минуте после передачи Рахима Стерлинга.

"Итан Нванери стал девятым самым молодым бомбардиром в истории Премьер-лиги на выходных", - сообщила Премьер-Лига.

АПЛ выложила видео с голами девяти самых молодых бомбардиров.

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Это дебютный гол английского футболиста в Премьер-Лиге. В данный момент на его счету 4 гола во всех турнирах.

23 ноября "Арсенал" обыграл "Ноттингем Форест" со счётом 3:0.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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