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Полузащитник Арсенала забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги. Видео
Порадовал болельщиков и вошёл в историю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Арсенала" забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги.
17-летний Итан Нванери вошёл в историю АПЛ, как один из молодых футболистов, которые забивали.
Английский полузащитник забил гол в ворота "Ноттингем Фореста" на 86-й минуте после передачи Рахима Стерлинга.
"Итан Нванери стал девятым самым молодым бомбардиром в истории Премьер-лиги на выходных", - сообщила Премьер-Лига.
АПЛ выложила видео с голами девяти самых молодых бомбардиров.
Ethan Nwaneri became the ninth-youngest goalscorer in Premier League history on the weekend ????— Premier League (@premierleague) November 27, 2024
See the eight players who were even younger when they scored their first goal! ???? pic.twitter.com/qSVKWOLfHT
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Это дебютный гол английского футболиста в Премьер-Лиге. В данный момент на его счету 4 гола во всех турнирах.
23 ноября "Арсенал" обыграл "Ноттингем Форест" со счётом 3:0.
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