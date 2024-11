Полузащитник Арсенала забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги. Видео

Полузащитник "Арсенала" забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги.

17-летний Итан Нванери вошёл в историю АПЛ, как один из молодых футболистов, которые забивали.

Английский полузащитник забил гол в ворота "Ноттингем Фореста" на 86-й минуте после передачи Рахима Стерлинга.

АПЛ выложила видео с голами девяти самых молодых бомбардиров.

Ethan Nwaneri became the ninth-youngest goalscorer in Premier League history on the weekend



See the eight players who were even younger when they scored their first goal!