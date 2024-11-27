Полузащитник Арсенала забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги. Видео

Полузащитник "Арсенала" забивший гол на выходных вошёл в историю Премьер-Лиги.

17-летний Итан Нванери вошёл в историю АПЛ, как один из молодых футболистов, которые забивали.

Английский полузащитник забил гол в ворота "Ноттингем Фореста" на 86-й минуте после передачи Рахима Стерлинга.

"Итан Нванери стал девятым самым молодым бомбардиром в истории Премьер-лиги на выходных", - сообщила Премьер-Лига.

АПЛ выложила видео с голами девяти самых молодых бомбардиров.

Ethan Nwaneri became the ninth-youngest goalscorer in Premier League history on the weekend ????



See the eight players who were even younger when they scored their first goal! ???? pic.twitter.com/qSVKWOLfHT — Premier League (@premierleague) November 27, 2024

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Это дебютный гол английского футболиста в Премьер-Лиге. В данный момент на его счету 4 гола во всех турнирах.

23 ноября "Арсенал" обыграл "Ноттингем Форест" со счётом 3:0.