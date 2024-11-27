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Тоттенхэм намерен сохранить защитника и продлить с ним контракт

Англия

Контракт заканчивается в конце сезона

Тоттенхэм намерен сохранить защитника и продлить с ним контракт

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" намерен сохранить защитника и продлить с ним контракт.

Бэн Девис может остаться в лондонском клубе ещё на сезон. Английский клуб хочет воспользоваться опцией контракта футболиста, чтобы сохранить защитника ещё на один сезон 2025/26.

Дэвис подписал трёхлетний контракт летом 2022 года, при тренерстве Антонио Конте.

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В этом сезоне защитник играл в восьми играх за "Тоттенхэм" во всех турнирах и результативными действиями не отмечался.

Бен Дэвис присоединился к команде в 2014 году за 12,65 млн из "Суонси".

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Тоттенхэм (Лондон) Бен Дэвис
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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
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Комментарии 1
xfavcay (gwegweg)
27.11.2024 в 22:16
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Ответить
0
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