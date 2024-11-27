"Тоттенхэм" намерен сохранить защитника и продлить с ним контракт.

Бэн Девис может остаться в лондонском клубе ещё на сезон. Английский клуб хочет воспользоваться опцией контракта футболиста, чтобы сохранить защитника ещё на один сезон 2025/26.

Дэвис подписал трёхлетний контракт летом 2022 года, при тренерстве Антонио Конте.

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В этом сезоне защитник играл в восьми играх за "Тоттенхэм" во всех турнирах и результативными действиями не отмечался.

Бен Дэвис присоединился к команде в 2014 году за 12,65 млн из "Суонси".