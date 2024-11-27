Лестер нашёл нового тренера на замену уволенному Куперу. Заключено соглашение

Английский "Лестер" нашёл нового тренера на замену уволенному Куперу.

Им станет Рууд ван Нистелрой. По сообщению The Telegraph, нидерландского специалиста скоро объявят официально.

"Рууд ван Нистелрой будет назначен новым менеджером "Лестер Сити"", - сообщил источник.

????????????????????????????????????: Ruud van Nistelrooy to be named new Leicester City manager#TelegraphFootball | #LCFC — Telegraph Football (@TeleFootball) November 27, 2024

Также информацию источника подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

"Рууд ван Нистелрой будет назначен новым главным тренером "Лестер Сити"! Заключено соглашение и подписываются документы с его лагерем", - сообщил Фабрицио.

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Напомним, 24 ноября "Лестер" попрощался со Стивом Купером из-за неутешительных результатов клуба.

Рууд ван Нистелрой был временным тренером "Манчестер Юнайтед" после увольнения Тен Хага. Под его руководством английский клуб выиграл 3 матча во всех турнирах и один сыграли вничью.

Сейчас "Лестер" в турнирной таблице АПЛ занимает 16-е место, набрав в 12-ти играх 10 очков.