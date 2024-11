Лестер нашёл нового тренера на замену уволенному Куперу. Заключено соглашение

Английский "Лестер" нашёл нового тренера на замену уволенному Куперу.

Им станет Рууд ван Нистелрой. По сообщению The Telegraph, нидерландского специалиста скоро объявят официально.

????????????????????????????????????: Ruud van Nistelrooy to be named new Leicester City manager#TelegraphFootball | #LCFC