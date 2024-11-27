"Ничего подобного". Главный тренер Челси высказался о слухах об уходе Нкунку

Будущее французского хавбека Кристофера Нкунку в лондонском "Челси" в последнее время было предметом многих спекуляций.

Но главный тренер "синих" Энцо Мареска опроверг информацию о возможном уходе футболиста:

"Абсолютно ничего подобного. Я разговаривал с ним несколько дней назад, и он не упоминал, что несчастлив.

Абсолютно нет. Нкунку не продается", - сказал Мареска.