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"Ничего подобного". Главный тренер Челси высказался о слухах об уходе Нкунку
Он не продается (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Будущее французского хавбека Кристофера Нкунку в лондонском "Челси" в последнее время было предметом многих спекуляций.
Но главный тренер "синих" Энцо Мареска опроверг информацию о возможном уходе футболиста:
"Абсолютно ничего подобного. Я разговаривал с ним несколько дней назад, и он не упоминал, что несчастлив.
Абсолютно нет. Нкунку не продается", - сказал Мареска.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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