  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Ничего подобного". Главный тренер Челси высказался о слухах об уходе Нкунку
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Ничего подобного". Главный тренер Челси высказался о слухах об уходе Нкунку

Англия

Он не продается (с)

"Ничего подобного". Главный тренер Челси высказался о слухах об уходе Нкунку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее французского хавбека Кристофера Нкунку в лондонском "Челси" в последнее время было предметом многих спекуляций.

Но главный тренер "синих" Энцо Мареска опроверг информацию о возможном уходе футболиста:

"Абсолютно ничего подобного. Я разговаривал с ним несколько дней назад, и он не упоминал, что несчастлив.

Абсолютно нет. Нкунку не продается", - сказал Мареска.

Читайте такжеЧелси зимой может продать Мудрика. В Англии назвали сумму
По теме
yellow-arrow
Челси зимой может продать Мудрика. В Англии назвали сумму
yellow-arrow
Беллингем опроверг слухи о том, что он был близок к переходу в АПЛ
yellow-arrow
Полузащитник Ливерпуля пропустит матч против команды украинца
Челси (Лондон) Энцо Мареска Кристофер Нкунку
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости