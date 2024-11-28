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Представитель Премьер-лиги заинтересован в трансфере Френки де Йонга

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Лапорта захочет за этого игрока немало денег

Представитель Премьер-лиги заинтересован в трансфере Френки де Йонга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Френки де Йонг был важной фигурой в структуре "Барселоны", но текущие финансовые трудности клуба могут способствовать его уходу. Голландец также имеет одну из самых больших зарплат среди одноклубников, поэтому руководство каталонцев готовы рассмотреть предложения по центральному полузащитнику.

Как информирует Fichajes, "Ливерпуль" летом рассматривает возможность трансфера 27-летнего игрока для усиления своей полузащиты. "Красным" необходимо омолодить свой центр поля и добавить качества в этой зоне после ухода в последние годы Хендерсона и Фабиньо. Универсальность де Йонга и его способность выдерживать высокий темп игры делают его приоритетной целью для Арне Слота, который стремится вернуть свою команду на вершину Премьер-лиги.

Добавим, что в этом сезоне Френки де Йонг сыграл 9 матчей, однако никакими результативными действиями не отметился.

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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Гресь
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