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Бывший тренер Челси официально возглавил клуб из Чемпионшипа

Англия

Об этом говорится на сайте клуба

Бывший тренер Челси официально возглавил клуб из Чемпионшипа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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На своем официальном сайте "Ковентри Сити" объявил о назначении Фрэнка Лампарда новым главным тренером клуба.

Сообщается, что 46-летний англичанин подписал контракт с "небесно-голубыми" на два с половиной года. Дебютным матчем для Лампарда станет игра против "Кардиффа", которая состоится в эту субботу, 30-го ноября. На данный момент его новый клуб занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 17 очками после 17-ти сыгранных туров.

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Ранее Фрэнк Лампард возглавлял "Дерби", заняв с ними 6-е место в Чемпионшипе, выведя команду в финал плей-офф в сезоне 2018/19. Позже экс-полузащитник сборной Англии работал главным тренером в "Челси" с 2019 года до 2021 года. А во второй половине сезона 2022/23 был исполняющим обязанности "синих".

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Челси (Лондон) Ковентри Сити Фрэнк Лампард
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Источник:
Coventry City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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