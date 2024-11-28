Бывший тренер Челси официально возглавил клуб из Чемпионшипа

На своем официальном сайте "Ковентри Сити" объявил о назначении Фрэнка Лампарда новым главным тренером клуба.

Сообщается, что 46-летний англичанин подписал контракт с "небесно-голубыми" на два с половиной года. Дебютным матчем для Лампарда станет игра против "Кардиффа", которая состоится в эту субботу, 30-го ноября. На данный момент его новый клуб занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 17 очками после 17-ти сыгранных туров.

A new chapter in Coventry.



Welcome, Frank. ???? pic.twitter.com/YIhy3cRjb9 — Coventry City (@Coventry_City) November 28, 2024

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Ранее Фрэнк Лампард возглавлял "Дерби", заняв с ними 6-е место в Чемпионшипе, выведя команду в финал плей-офф в сезоне 2018/19. Позже экс-полузащитник сборной Англии работал главным тренером в "Челси" с 2019 года до 2021 года. А во второй половине сезона 2022/23 был исполняющим обязанности "синих".