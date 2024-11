Бывший тренер Челси официально возглавил клуб из Чемпионшипа

На своем официальном сайте "Ковентри Сити" объявил о назначении Фрэнка Лампарда новым главным тренером клуба.

Сообщается, что 46-летний англичанин подписал контракт с "небесно-голубыми" на два с половиной года. Дебютным матчем для Лампарда станет игра против "Кардиффа", которая состоится в эту субботу, 30-го ноября. На данный момент его новый клуб занимает 17-е место в турнирной таблице Чемпионшипа с 17 очками после 17-ти сыгранных туров.

