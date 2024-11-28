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Арсенал заинтересован в подписании талантливого английского нападающего
Форвард блестяще начал сезон в АПЛ
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" готов соперничать с "Ньюкаслом" и "Астон Виллой" за подписание молодого нападающего "Ипсвича" Лиама Дилепа. На игрока также претендуют и другие европейские топ-клубы.
По информации CaughtOffside, "Арсенал" является одним из фаворитов в борьбе за трансфер 21-летнего Лиама Делапа из "Ипсвича", однако молодым англичанином интересуются и другие европейские клубы, такие как: "Астон Вилла", "Ньюкасл", "Бавария Мюнхен", "Боруссия Дортмунд", "РБ Лейпциг", "Аякс" и "ПСВ". Известно, что "трактористы" будут требовать за своего игрока около 40-50 миллионов евро, который был приобретен летом за 15 миллионов фунтов.
Несмотря на все это, "Манчестер Сити" будет иметь преимущество над всеми другими потенциальными покупателями, поскольку они могут активировать опцию обратного выкупа за 20 миллионов фунтов.
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В этом сезоне 21-летний Лиам Делап забил 6 голов и отдал один ассист в 12 матчах за "Ипсвич" в АПЛ. Его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.
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