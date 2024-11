Скаутов Астон Виллы заметили на матче Майнц - Боруссия Дортмунд. Известно, за кем следят бирмингемцы

Унаи Эмери не собирается останавливаться на достигнутом в "Астон Вилле" и пытается найти нового полузащитника в преддверии январского трансферного окна после того, как Амаду Онана получил новую травму во время международных соревнований в составе сборной Бельгии. Юри Тилеманс и Росс Баркли действовали в центре полузащиты в отсутствие бельгийца, но с Джоном Макгинном, которому в этом сезоне поручено действовать на флангах, эта пара остается единственным доступным вариантом в центре поля.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, бирмингемцы отправили собственных скаутов на матч "Майнца" с дортмундской "Боруссией", чтобы наблюдать за полузащитником Надимом Амири. Игрок "карнавальщиков" одной из возможных трансферных целей "Вилла Парк", а немецкий клуб готов принять предложение в размере около 8 млн фунтов стерлингов. Контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до 2028 года.

✅ Nadiem Amiri (28) is in the list of Aston Villa

❇️ Scouts of Aston Villa were in Mainz to watch the midfield-player against Dortmund

❇️ Amiri has a contract at Mainz 05 til 2028

❇️ Mainz would start negotation for offers of €10 Mio pic.twitter.com/IjPGazGOUG