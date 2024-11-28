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Скаутов Астон Виллы заметили на матче Майнц - Боруссия Дортмунд. Известно, за кем следят бирмингемцы

Англия

И цена на этого игрока является небольшой

Скаутов Астон Виллы заметили на матче Майнц - Боруссия Дортмунд. Известно, за кем следят бирмингемцы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Унаи Эмери не собирается останавливаться на достигнутом в "Астон Вилле" и пытается найти нового полузащитника в преддверии январского трансферного окна после того, как Амаду Онана получил новую травму во время международных соревнований в составе сборной Бельгии. Юри Тилеманс и Росс Баркли действовали в центре полузащиты в отсутствие бельгийца, но с Джоном Макгинном, которому в этом сезоне поручено действовать на флангах, эта пара остается единственным доступным вариантом в центре поля.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, бирмингемцы отправили собственных скаутов на матч "Майнца" с дортмундской "Боруссией", чтобы наблюдать за полузащитником Надимом Амири. Игрок "карнавальщиков" одной из возможных трансферных целей "Вилла Парк", а немецкий клуб готов принять предложение в размере около 8 млн фунтов стерлингов. Контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до 2028 года.

Добавим, что в этом сезоне Надим Амири сыграл 12 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.

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Астон Вилла (Бирмингем) Майнц Надим Амири
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Источник:
Крістіан Фальк
Опубликовал: Александр Гресь
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