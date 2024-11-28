Капитан Челси не вернется на поле до конца года

Капитан лондонского "Челси" Рис Джеймс, вероятно, не вернется на футбольное поле до конца года.

Ожидается, что 24-летний Рис Джеймс будет восстанавливаться до конца декабря после травмы подколенного сухожилия. Клуб готов поддерживать своего воспитанника в этот тяжелый для него период. Главный тренер "синих" Энцо Мареска также высказался в поддержку своего игрока, заявив, что он не хочет создавать для него дополнительное давление, говоря о его проблемах со здоровьем.

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С того времени, когда стало известно, что Рис Джеймс станет новым капитаном "Челси", он провел на поле лишь 654 минуты, приняв участие в 15 матчах за клуб, начиная с прошлого сезона.