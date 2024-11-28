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Фрэнк Лампард прокомментировал свое назначение в Ковентри
Бывший наставник Челси готов к новому вызову в своей тренерской карьере
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Лампард дал первое интервью после своего назначения на должность главного тренера "Ковентри".
"Я очень рад быть здесь. "Ковентри" — это клуб, который я очень сильно уважаю с точки зрения его истории и традиций. Я вырос в эпоху, когда "Ковентри" был очень успешным. Надеюсь, я смогу создать еще больше прекрасных моментов для этого клуба".
"Получить роль главного тренера в такой команде — это большая честь для меня. Я должен попытаться сделать все возможное, чтобы помочь клубу, в котором уже заложен серьезный фундамент благодаря работе, которую сделал Марк Робинс, и работе, которую выполняет руководство клуба".
"Это амбициозный клуб, который хочет двигаться вперед, и я хочу помочь, чем могу", — добавил Лампард.
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Напомним, что Фрэнк Лампард согласился возглавить "Ковентри", выступающий в английском Чемпионшипе, подписав контракт с клубом на два с половиной года.
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