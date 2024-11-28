Фрэнк Лампард прокомментировал свое назначение в Ковентри

Фрэнк Лампард дал первое интервью после своего назначения на должность главного тренера "Ковентри".

"Я очень рад быть здесь. "Ковентри" — это клуб, который я очень сильно уважаю с точки зрения его истории и традиций. Я вырос в эпоху, когда "Ковентри" был очень успешным. Надеюсь, я смогу создать еще больше прекрасных моментов для этого клуба".

"Получить роль главного тренера в такой команде — это большая честь для меня. Я должен попытаться сделать все возможное, чтобы помочь клубу, в котором уже заложен серьезный фундамент благодаря работе, которую сделал Марк Робинс, и работе, которую выполняет руководство клуба".

"Это амбициозный клуб, который хочет двигаться вперед, и я хочу помочь, чем могу", — добавил Лампард.