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"Они не всегда были великим клубом". Защитник Челси ответил на вопрос о Манчестер Сити

Англия

Англичанин непосредственно наблюдал изменения в клубе

"Они не всегда были великим клубом". Защитник Челси ответил на вопрос о Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во время пресс-конференции накануне матча Лиги конференций против "Хайденхайма" защитник "Челси" Тосин Адарабиойо ответил на один из вопросов от журналистов о его предыдущем этапе футбольной карьеры.

- Ты провел 18 лет своей жизни в "Манчестер Сити". Ты наслаждаешься тем, что смог вернуться в топ-клуб, который играет на самом высоком уровне?

- Да, конечно. Как вы и сказали, это правда, я был в системе "Манчестер Сити" в течение 18 лет, с тех пор как я присоединился к академии этого клуба в пятилетнем возрасте. Они не всегда был большим клубом, к слову. Я видел изменения, которые происходили внутри клуба, когда его приобрели новые владельцы. Я смог остаться в "Манчестер Сити", но впоследствии мне пришлось покинуть команду. Моей целью всегда было возвращение на самый высокий уровень и возможность играть за топ-клуб, которым является "Челси". Я очень доволен тем, что нахожусь здесь.

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Напомним, что прежде чем присоединиться к "Челси" из лондонского "Фулхэма" в качестве свободного агента, 27-летний защитник длительное время принадлежал "Манчестер Сити" до 2020 года.

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Челси (Лондон) Тосин Адарабио
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Источник:
HaytersTV
Опубликовал: Андрей Журба
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