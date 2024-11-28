Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Они не всегда были великим клубом". Защитник Челси ответил на вопрос о Манчестер Сити
Англичанин непосредственно наблюдал изменения в клубе
Getty Images / Global Images Ukraine
Во время пресс-конференции накануне матча Лиги конференций против "Хайденхайма" защитник "Челси" Тосин Адарабиойо ответил на один из вопросов от журналистов о его предыдущем этапе футбольной карьеры.
- Ты провел 18 лет своей жизни в "Манчестер Сити". Ты наслаждаешься тем, что смог вернуться в топ-клуб, который играет на самом высоком уровне?
- Да, конечно. Как вы и сказали, это правда, я был в системе "Манчестер Сити" в течение 18 лет, с тех пор как я присоединился к академии этого клуба в пятилетнем возрасте. Они не всегда был большим клубом, к слову. Я видел изменения, которые происходили внутри клуба, когда его приобрели новые владельцы. Я смог остаться в "Манчестер Сити", но впоследствии мне пришлось покинуть команду. Моей целью всегда было возвращение на самый высокий уровень и возможность играть за топ-клуб, которым является "Челси". Я очень доволен тем, что нахожусь здесь.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что прежде чем присоединиться к "Челси" из лондонского "Фулхэма" в качестве свободного агента, 27-летний защитник длительное время принадлежал "Манчестер Сити" до 2020 года.
Популярное сейчас
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- Костюк отреагировал на разгром Динамо U-19 в Юношеской лиге УЕФА
- Трагедия Шахтера, безупречный Ливерпуль и награда Ямаля. Главные новости за 27 ноября
- Виктор Дьёкереш отказал двум английским клубам в переходе
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- "Сделали это вместе". Трубин высказался о победе Бенфики над клубом россиянина