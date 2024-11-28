Популярный украинский бренд водки стал партнером четвертого клуба в АПЛ

Лондонский "Фулхэм" на своем официальном сайте объявил о начале партнерского сотрудничества с популярным украинским брендом водки Nemiroff.

"Мы рады приветствовать компанию Nemiroff, признанного мирового лидера в производстве водки премиум-класса, в качестве нашего первого официального водочного партнера", — говорится в заявлении от лондонского клуба.

That's our spirit. ⚡️



We're pleased to welcome Nemiroff, a global award-winning leader in premium vodka, as our first-ever Official Vodka Partner. — Fulham Football Club (@FulhamFC) November 28, 2024

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Отметим, что до "Фулхэма" ранее спонсорские соглашения с брендом Nemiroff подписали три английских клуба: "Эвертон", "Вест Хэм" и "Астон Вилла". Компания будет получать выгоду от размещения рекламы на стадионах этих команд.