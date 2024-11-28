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Популярный украинский бренд водки стал партнером четвертого клуба в АПЛ

Англия

К спонсорской семье добавился еще один английский клуб

Популярный украинский бренд водки стал партнером четвертого клуба в АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Лондонский "Фулхэм" на своем официальном сайте объявил о начале партнерского сотрудничества с популярным украинским брендом водки Nemiroff.

"Мы рады приветствовать компанию Nemiroff, признанного мирового лидера в производстве водки премиум-класса, в качестве нашего первого официального водочного партнера", — говорится в заявлении от лондонского клуба.

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Отметим, что до "Фулхэма" ранее спонсорские соглашения с брендом Nemiroff подписали три английских клуба: "Эвертон", "Вест Хэм" и "Астон Вилла". Компания будет получать выгоду от размещения рекламы на стадионах этих команд.

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Источник:
Fulham FC
Опубликовал: Андрей Журба
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