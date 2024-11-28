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Дело против Манчестер Сити может затянуться до конца сезона, - The Times
Серьёзный процесс
Getty Images/Global Images Ukraine
Дело против английского "Манчестер Сити" может затянуться до конца сезона.
По словам The Times, слушания по делу продляться до конца декабря. Источник выяснил у экспертов в области права, об вероятности, что апелляция не будет рассмотрена до конца мая.
Слушания в Международном центре разрешения споров в Лондоне приостановлены. "Манчестер Сити" и Премьер-Лига готовят заключительные аргументы. Процесс возобновится не раньше середины декабря. Минимум 3 месяца понадобятся комиссии из трёх человек, чтобы вынести решение.
Если одна из сторон попытается оспорить это решение и подаст апелляцию – это, вероятно, займёт ещё несколько месяцев.
Источник приводит пример.
"Одно сложное финансовое дело, рассмотренное Высоким судом в прошлом году, слушалось в течение 13 недель, как и дело "Манчестер Сити", но спустя год решение по нему так и не было вынесено.
Другие, менее сложные дела могут рассматриваться гораздо быстрее, но эксперты в области права говорят, что невозможно предсказать, сколько времени займёт рассмотрение дела английского клуба", - сообщил The Times.
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Напомним, "Манчестер Сити" обвиняется в 130 нарушениях за 14-летний период. По словам источника, если самые серьёзные обвинения, связанные с якобы недостоверной финансовой отчётностью за девять лет, будут доказаны, "горожанам" может грозить вылет из Премьер-лиги или серьёзное наказание.
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