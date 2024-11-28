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Болельщики двух английских топ-клубов устроят акцию протеста на домашних стадионах. Известна причина

Англия

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Болельщики двух английских топ-клубов устроят акцию протеста на домашних стадионах. Известна причина

Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"

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Болельщики двух английских топ-клубов устроят акцию протеста на домашних стадиона в ближайшие выходные.

По сообщениям Daily Mail, в воскресенье у стадионов "Ливерпуля" "Энфилде" и "Олд Траффорде" "Манчестер Юнайтед" пройдёт акция протеста против повышения цен на билеты.

Также к ним присоединятся болельщики "Манчестер Сити" и "Эвертона".

По словам источника, на этой неделе "Манчестер Юнайтед" повысил цены на билеты до 66 фунтов стерлингов и отменил скидки до конца сезона. Рост цен на билеты затронул болельщиков всех клубов, кроме одного.

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Также некоторые клубы теперь нацелены на установление потолка в 30 фунтов стерлингов на билеты на выездные матчи в высшем дивизионе.

В воскресенье в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" примет "Эвертон" а "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити".

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Владислав Прийменко
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