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Болельщики двух английских топ-клубов устроят акцию протеста на домашних стадионах. Известна причина
Нет сил терпеть
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
Болельщики двух английских топ-клубов устроят акцию протеста на домашних стадиона в ближайшие выходные.
По сообщениям Daily Mail, в воскресенье у стадионов "Ливерпуля" "Энфилде" и "Олд Траффорде" "Манчестер Юнайтед" пройдёт акция протеста против повышения цен на билеты.
Также к ним присоединятся болельщики "Манчестер Сити" и "Эвертона".
По словам источника, на этой неделе "Манчестер Юнайтед" повысил цены на билеты до 66 фунтов стерлингов и отменил скидки до конца сезона. Рост цен на билеты затронул болельщиков всех клубов, кроме одного.
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Также некоторые клубы теперь нацелены на установление потолка в 30 фунтов стерлингов на билеты на выездные матчи в высшем дивизионе.
В воскресенье в Премьер-Лиге, "Манчестер Юнайтед" примет "Эвертон" а "Ливерпуль" сыграет с "Манчестер Сити".
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