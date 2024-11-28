Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Гвардиола всегда находит решения". Тренер Ливерпуля высказался перед матчем с Сити
Слот поделился своими мыслями о предстоящем матче против Ман Сити
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции перед матчем АПЛ против "Манчестер Сити".
"Все смотрят на их результаты, но если ты сталкиваешься с ними, то анализируешь их. Они выигрывали 1:0 у "Брайтона" и могли забить еще один или два мяча. Они могли выигрывать два-три мяча у "Тоттенхэма" и "Фейеноорда", что случалось не так уж и часто.
Они все еще очень, очень хорошая команда, и одна из причин, почему я считаю Пепа Гвардиолу одним из лучших тренеров в мире - он всегда находит решения для своих проблем. Мы все знаем, что он найдет решение, но, надеюсь, после воскресенья", - сказал Слот.
Добавим, что матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" стартует 1 декабря в 18:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- Минай распрощался сразу с шестью футболистами
- США призывают Украину мобилизовать юношей с 18 лет - известна реакция Офиса президента
- Ливерпуль или Тоттенхэм? Забарный ответил на важный вопрос о своей карьере
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Ракетно-дроновый удар по энергетике с использованием 188 воздушных целей. Результаты работы ПВО