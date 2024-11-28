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"Гвардиола всегда находит решения". Тренер Ливерпуля высказался перед матчем с Сити

Англия

Слот поделился своими мыслями о предстоящем матче против Ман Сити

"Гвардиола всегда находит решения". Тренер Ливерпуля высказался перед матчем с Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот выступил на пресс-конференции перед матчем АПЛ против "Манчестер Сити".

"Все смотрят на их результаты, но если ты сталкиваешься с ними, то анализируешь их. Они выигрывали 1:0 у "Брайтона" и могли забить еще один или два мяча. Они могли выигрывать два-три мяча у "Тоттенхэма" и "Фейеноорда", что случалось не так уж и часто.

Они все еще очень, очень хорошая команда, и одна из причин, почему я считаю Пепа Гвардиолу одним из лучших тренеров в мире - он всегда находит решения для своих проблем. Мы все знаем, что он найдет решение, но, надеюсь, после воскресенья", - сказал Слот.

Добавим, что матч "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" стартует 1 декабря в 18:00 по Киеву.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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