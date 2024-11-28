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Арне Слот рассказал будет ли доступен звёздный игрок Ливерпуля на ближайший матч Премьер-Лиги
В матче Лиги Чемпионов футболист был на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал будет ли доступен звёздный игрок "Ливерпуля" на ближайший матч Премьер-Лиги.
По словам нидерландского тренера, Трент Александер-Арнольд готов выйти на поле в матче против "Манчестер Сити". Об этом Слот заявил на пресс-конференции.
"На вопрос о том, будет ли Александр-Арнольд в хорошей форме для начала игры, Слот ответил: "Да, будет"", - цитирует Слота сайт "Ливерпуля".
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Трент Александер-Арнольд в матче против "Астон Виллы" ушёл из поля на 25-й минуте. Позже у Трента обнаружили травму подколенного сухожилия, из-за которой он пропустил матчи сборной Англии в Лиге Наций и встречу "Ливерпуля" с "Саутгемптоном".
В матче Лиги Чемпионов против "Реала" защитник был в заявке, но на поле не вышел.
В этом сезоне Трент сыграл в 15-ти матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах, в которых отдал две голевые передачи.
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