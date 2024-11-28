Идеальный вариант? Гвардиола определился с заменой для Родри

"Манчестер Сити" работает над возможными вариантами усиления линии полузащиты в зимнее трансферное окно, ища потенциальную замену для травмированного Родри.

Как сообщает издание TBR Football, Пеп Гвардиола хочет видеть Бруно Гимараеша в "Манчестер Сити" уже в январе, но его трансфер в ближайшее трансферное окно выглядит маловероятным. Известно, что 53-летний испанец высоко ценит способности бразильского хавбека, который стремится играть на самом высоком уровне и ежегодно участвовать в Лиге чемпионов.

Также сообщается, что в течение нескольких последних недель "Манчестер Сити" начал активно следить за Карлосом Балеба из "Брайтона", Мортеном Хьюлмандом из "Спортинга" и Ангело Штиллером из "Штутгарта".

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Добавим, что в этом сезоне Бруно Гимараеш провел 15 матчей за "Ньюкасл", отметившись одним ассистом. По версии авторитетного портала Transfermarkt его стоимость оценивается в 85 миллионов евро.