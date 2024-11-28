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Родри хочет вернуться в Манчестер Сити уже в этом сезоне

Англия

У меня все намного лучше, чем я думал (с)

Родри хочет вернуться в Манчестер Сити уже в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри оптимистично настроен относительно своего возвращения на футбольное поле.

"Моя цель - вернуться в текущем сезоне. Я не отказываюсь от этого сезона, но не хочу совершать ошибок. Моя цель - шесть или семь месяцев.

Первые полтора месяца были плохим, если говорить о боли, я не мог ходить, но сейчас уже легче

У меня все намного лучше, чем я думал. Я наслаждаюсь отдыхом, если можно так сказать. Я чувствовал, что это не разрыв, колено было стабильным. Я был уверен, что все не так уж и плохо. Но сейчас я настроен оптимистично, и это все", - сказал Родри.

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