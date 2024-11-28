Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Родри хочет вернуться в Манчестер Сити уже в этом сезоне
У меня все намного лучше, чем я думал (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри оптимистично настроен относительно своего возвращения на футбольное поле.
"Моя цель - вернуться в текущем сезоне. Я не отказываюсь от этого сезона, но не хочу совершать ошибок. Моя цель - шесть или семь месяцев.
Первые полтора месяца были плохим, если говорить о боли, я не мог ходить, но сейчас уже легче
У меня все намного лучше, чем я думал. Я наслаждаюсь отдыхом, если можно так сказать. Я чувствовал, что это не разрыв, колено было стабильным. Я был уверен, что все не так уж и плохо. Но сейчас я настроен оптимистично, и это все", - сказал Родри.
Популярное сейчас
- Пятый раз в одну реку не войдешь? Динамо – Виктория Пльзень. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 28.11.2024
- "В самый критический момент он не управлял командой". Александр Севидов – о причинах болезненного поражения Шахтера
- США призывают Украину мобилизовать юношей с 18 лет - известна реакция Офиса президента
- Ливерпуль или Тоттенхэм? Забарный ответил на важный вопрос о своей карьере
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Шесть аматорских клубов изъявили желание присоединиться к участникам Второй лиги в следующем сезоне