  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии травмированных защитников
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии травмированных защитников

Англия

Ибраима Конате и Конор Брэдли после матча Лиги Чемпионов были с повреждениями

Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии травмированных защитников

Belfast Telegraph

Новина українською

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о состоянии травмированных защитников.

В матче Лиги Чемпионов против "Реала" с поля ушли центральный защитник Ибраима Конате и правый защитник Конор Брэдли. Арне Слот рассказал об их состоянии.

"Они все еще проходят обследование, поэтому сложно сказать, на каком этапе находятся их травмы.

Давайте подождем и посмотрим, но это никогда не является хорошим знаком, если игроки... Конор, мне пришлось его убрать, а Ибу не ушел с поля, как он должен был сделать после такой фантастической игры, которую он сыграл. Он должен был обойти [поле] и похлопать болельщикам, но, к сожалению, он не смог, так что это плохой знак.

Их все еще оценивают, и прошло мало времени после вчерашней игры, а я только что с тренировочного поля. Так что я не могу сказать вам точно, где они. Нам придется подождать и посмотреть, готовы ли они будут к этим выходные и после них"? – сказал нидерландский тренер.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Конор Брэдли покинул поле на 87-й минуте в матче с "Реалом". Конате провёл полный матч.

Напомним, "Ливерпуль" обыграл "Реал Мадрид" на "Энфилде" со счётом 2:0.

По теме
yellow-arrow
Ньюкасл интересуется новым Дьокерешем в Англии
yellow-arrow
Мареска высказался о состоянии здоровья капитана Челси
yellow-arrow
Ливерпуль хочет продолжить сотрудничество со своим капитаном
Ливерпуль Ибраима Конате Арне Слот Конор Брэдли
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости