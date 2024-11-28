Тренер Ливерпуля рассказал о состоянии травмированных защитников

Тренер "Ливерпуля" Арне Слот рассказал о состоянии травмированных защитников.

В матче Лиги Чемпионов против "Реала" с поля ушли центральный защитник Ибраима Конате и правый защитник Конор Брэдли. Арне Слот рассказал об их состоянии.

"Они все еще проходят обследование, поэтому сложно сказать, на каком этапе находятся их травмы.

Давайте подождем и посмотрим, но это никогда не является хорошим знаком, если игроки... Конор, мне пришлось его убрать, а Ибу не ушел с поля, как он должен был сделать после такой фантастической игры, которую он сыграл. Он должен был обойти [поле] и похлопать болельщикам, но, к сожалению, он не смог, так что это плохой знак.

Их все еще оценивают, и прошло мало времени после вчерашней игры, а я только что с тренировочного поля. Так что я не могу сказать вам точно, где они. Нам придется подождать и посмотреть, готовы ли они будут к этим выходные и после них"? – сказал нидерландский тренер.