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Ливерпуль хочет продолжить сотрудничество со своим капитаном
Начались переговоры
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк начал переговоры с клубом о продлении своего контракта.
По информации Николо Скиры, стороны обсуждают возможность продления сотрудничества до 2027 года.
Напомним, что действующий договор Вирджила с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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