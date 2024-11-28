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Ливерпуль хочет продолжить сотрудничество со своим капитаном

Англия

Начались переговоры

Ливерпуль хочет продолжить сотрудничество со своим капитаном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк начал переговоры с клубом о продлении своего контракта.

По информации Николо Скиры, стороны обсуждают возможность продления сотрудничества до 2027 года.

Напомним, что действующий договор Вирджила с "красными" рассчитан до 30 июня 2025 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 17 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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