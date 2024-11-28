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Мареска высказался о состоянии здоровья капитана Челси

Англия

Надеюсь, мы скоро найдем решение (с)

Мареска высказался о состоянии здоровья капитана Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска выразил беспокойство относительно повторных травм защитника Риса Джеймса.

"Это то, с чем он должен бороться. Если вы получаете травмы постоянно в одну и ту же ногу или в одну и ту же мышцу, вы можете испугаться".

Мареска подчеркнул, что травмы - это неотъемлемая часть спорта, но такие постоянные проблемы вызывают беспокойство. Тренер заверил, что клуб делает все возможное, чтобы помочь Джеймсу восстановиться и вернуться на поле. "Надеюсь, мы скоро найдем решение", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Рис Джеймс, вероятно, не вернется на футбольное поле до конца года.

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Энцо Мареска Челси
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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