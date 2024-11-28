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Ньюкасл интересуется новым Дьокерешем в Англии
Клуб видит в нём таланта
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" интересуется "новым" Дьокерешем в Англии.
По информации журналиста Крейгап Хоупа из DailyMail, "Ньюкасл" наблюдает за 20-летним нападающим "Ковентри Сити" Норманом Бассеттом.
Журналист сообщает, что Бассетт ростом 185 см похож на Дьокереша, и у них много общего в плане навыков. Они даже внешне похожи.
Недавно нападающий дебютировал в сборной Бельгии, выйдя на одну минуту в матче против сборной Израиля. При этом до международного перерыва он за "Ковентри" сыграл 8 матчей
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Бассетт сыграл в 10-ти играх "Ковентри", в которых забил гол и отдал голевую передачу. Контракт футболиста с клубом действителен до 2028 года.
TransferMarkt оценивает игрока в 2 млн евро.
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